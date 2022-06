Frankreich kommt überraschend sieglos zum ÖFB

Frankreichs Fußball-Nationalteam kommt am Freitag (20.45 Uhr, live auf sportkrone.at) überraschend sieglos zum Nations-League-Duell mit Österreich in Wien. Nach dem Heim-1:2 gegen Dänemark gab es am Montag in Split gegen Kroatien ein 1:1. „Ich bin überwiegend zufrieden, aber nicht komplett. Wir hätten unsere Führung ausbauen können, haben aber am Ende noch einen Gegentreffer kassiert und daher nicht gewonnen. Das Ergebnis ist daher bedauerlich“, sagte Frankreich-Teamchef Didier Deschamps.