Rainhard Fendrich schlägt große Töne an

Bis der große Auftritt in Salzburg ansteht, wird aber noch fleißig geprobt. Bereits am Freitag werden Fendrich und Kolonovits in Salzburg sein, um sich auf die beiden bevorstehenden Konzerte im Großen Festspielhaus einzustimmen. Man will sich schließlich Zeit nehmen, damit die größten Hits und aktuellen Songs von Rainhard Fendrich mit großer Orchester-Begleitung auch epochal klingen. Eine Herausforderung auch für das Symphonieorchester der Philharmonie Salzburg.