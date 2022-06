Österreichischer „Waxmeister“ für Speedqueen Suter

Selten zuvor standen die Serviceleute der alpinen Skistars so im Fokus wie in dieser Off-Season. Doch nach den spektakulären Wechseln einiger Koryphäen vom ÖSV zu Marcel Hirschers Skischmied „Van Deer“ und so manch eines Rücktritts, kam jede Menge Bewegung in die Szene. So gibt es nun auch für die Schweizer Speedqueen Corine Suter einen neuen „Wachsler“ - und der kommt aus Österreich!