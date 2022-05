Ex-ÖSV-Abfahrer: „Sowas habe ich noch nie erlebt“

„Ich hatte schon viele Kaltstarts in neue Jobs“, atmet Christian Greber am Telefon tief durch, „aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Als ihm Edi Unterberger, sein bisheriger Vorgesetzter in der ÖSV-Forschungsabteilung, eröffnete, dass er zu Marcel Hirschers Skiprojekt „Van Deer“ wechseln wird, versuchte Greber ihn noch umzustimmen. Vergeblich. Unterberger schlug ihn beim ÖSV als seinen Nachfolger vor, Greber nahm an. Nicht ahnend, dass Ende April ein wahrer Exodus an Top-Mitarbeitern auf ihn wartet. „Immer wenn ich glaubte, das war es jetzt, kam die nächste Kündigung rein“, schildert der Mellauer.