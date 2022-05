Hirscher schnappt sich Liensbergers Goldschmied

Vor der Saison 2020/21 kehrte Raphael Hudler - nach einjähriger Pause - als Servicemann zu Katharina Liensberger zurück. „Ich bin total froh, dass Raphi wieder bei mir ist“, sagte die 25-Jährige damals. „Ich weiß genau wie er tickt und er weiß sehr gut wie ich funktioniere. So können wir gemeinsam in die gleiche Richtung arbeiten.“ Mit grandiosem Erfolg! Olympia- und WM-Gold, eine Slalom-Kristallkugel sowie drei Siege (und insgesamt elf Podestplätze) in den vergangenen beiden Weltcupsaisonen sind die Ausbeute des Erfolgsduos.