Liensberger bekommt Wachsler von Olympiasiegerin

Machytka sammelte zuvor schon jede Menge Erfahrung mit der früheren tschechischen Slalom-Spezialistin Sarka Zahrobska, war in der Folge auch für die Skier von Ondrej Bank verantwortlich und gilt im Skizirkus als absoluter Experte. Genau der Richtige also, um Liensbergers Rossignol-Latten in Bestform zu bringen. „Ich freue mich, dass wir ihn für diesen Job gewinnen konnten“, erklärt Christian Greber, der für die ÖSV-Poolserviceleute zuständig ist und Machytka noch aus seiner Zeit bei Head kennt.