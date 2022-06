Polster verrät „einzige Wahrheit“ über Happel-Loch

„Ein Wahnsinn, ein Riesenloch im Rasen. Dieses Loch gibt es tatsächlich seit 30 Jahren“, beginnt Polster sein Video-Posting in den sozialen Medien. Und dann verrät er - augenzwinkernd - das „Geheimnis“: „In diesem Loch ist Andi Herzog jedes Mal bei schweren Partien abgetaucht. Jetzt ist es draußen. Es lässt sich nicht mehr verheimlichen. So ist es, so war es, so wird es auch immer sein.“