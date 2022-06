Thomallas „Herz zerschellte in 1000 Teile“

Update via Instagram

Zverev war im Spiel gegen Nadal beim Stand von 6:7 und 6:6 fürchterlich umgeknickt, blieb schreiend liegen und musste mit dem Rollstuhl abtransportiert werden. Später kam er mit Krücken zurück auf den Platz und gab seine Aufgabe bekannt. In der Nacht meldete er sich via Instagram zu Wort. Eine „schwere Verletzung“ sei zu befürchten. Die Ärzte und sein medizinisches Team würden noch allerhand Checks erledigen. Wie lange Zverev ausfällt, ist also noch nicht bekannt.