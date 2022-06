Ex-ÖFB-Kicker Holzhauser wechselt zur Konkurrenz

Der frühere Fußball-Nationalspieler Raphael Holzhauser wird auch in Zukunft in Belgien kicken. Wie der belgische Erstligist OH Leuven am Freitag mitteilte, unterschrieb der 29-jährige Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag bis 2024 beim Elften der abgelaufenen Saison. Holzhauser wechselte ablösefrei vom Ligakonkurrenten Beerschot V.A., der mit deutlichem Abstand als Tabellen-18. in die zweite Liga abstieg.