Queen-Jubiläum: Johnson vor Gottesdienst ausgebuht

Zu Ehren der Queen ist die königliche Familie am Freitag in der Londoner Kathedrale St. Paul‘s zu einem feierlichen Dankgottesdienst zusammengekommen. Geladen waren auch zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft, darunter der britische Premierminister Boris Johnson - Er wurde beim Eintreffen zur Messe ausgebuht. Die Rufe von Schaulustigen waren deutlich zu hören, als er mit seiner Frau Carrie Johnson die Stufen zur Kathedrale hinaufging. Johnson steht wegen der „Partygate“-Affäre um Lockdown-Partys in der Downing Street innenpolitisch immens unter Druck.