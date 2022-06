Große Zuversicht

Die Zuversicht in der rot-weiß-roten Auswahl ist groß. „Wir sind sehr gut vorbereitet. Es imponiert mir, wie die Burschen, die teils noch wichtige Spiele hatten oder teils aus dem Urlaub zurückkamen, diese Woche gearbeitet haben“, so Teamchef Werner Gregoritsch beim „Krone“-Besuch im Camp in Windischgarsten. Im Traunviertler Luftkurort, umgeben vom Bergpanorama, konnten sich Kapitän Flavius Daniliuc und Co. bestens vorbereiten. Gregoritsch zum Gegner: „Die Finnen sind in Bereich Organisation und Struktur der stärkste Gruppengegner, dazu im Umschaltspiel eine Wucht. Das wird nicht einfach.“