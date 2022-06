Ukrainische Kinder durften einmal Polizisten sein

Polizeiautos als Geschenk

„Wir haben im Büro über die liebevolle Zeichnung von Viktor gesprochen und sofort gemeinsam beschlossen, dass wir mit dabei sind“, so Lamb. Am Ende des gelungenen Tages, der den Kindern sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird, gab es detailgetreue Spielzeug-Polizeiautos für die glücklichen Brüder.