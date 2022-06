Olympia: Polcanova findet neuen Partner für Mixed

Beim WTT Contender im Juni in Zagreb und beim Grand Smash im Juli in Budapest erfolgen die ersten Turnier-Auftritte von Polcanova/Gardos. Gardos, Habesohn und Polcanova haben auch Fix-Tickets für die EM vom 13. bis 21. August in München. Um die restlichen drei Männer-Tickets spielen am Donnerstag und Freitag in Stockerau Maciej Kolodziejczyk, Andreas Levenko, David Serdaroglu, Alexander Chen, Adrian Dillion, Jonas Promberger, Andre Pierre Kases und Michael Trink im Modus jeder gegen jeden.