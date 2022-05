Gerät Hinteregger bei Frankfurt unter Druck?

„Eintracht wollte, dass ich gehe“, hatte Hinteregger zuletzt via „Krone“ medienwirksam verraten. Wenngleich Trainer Oliver Glasner weiter am Verbleib Hintereggers festhalten will, dürfte es derzeit keine einfache Zeit für Publikumsliebling „Hinti“ innerhalb der Mannschaft sein. Kollegen würden sich sogar von ihm abwenden, formuliert‘s die „Bild“ drastisch. Nach einer deftigen Europacup-Party soll Hinteregger am Tag darauf die Verabschiedung einiger Eintracht-Spieler, unter anderem seines Kumpels Stefan Ilsanker, verpasst haben.