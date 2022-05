Bunte Koalitionsgerüchte in Niederösterreich

Absolute der ÖVP wackelt

So sei es in Pillichsdorf gewesen. Und so werde es auch nach der Landtagswahl aussehen, meint er. Fakt ist, dass die ÖVP derzeit in 14 Gemeinden mit den Grünen regiert und laut Umfragen die absolute Mehrheit auf Landesebene verlieren könnte. Dass sich die Parteien für diesen Fall vorab auf eine Koalition geeinigt haben, dementieren beide Seiten. „Wir sind Oppositionspartei und denken nicht über Koalitionen nach“, meint der grüne Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan.