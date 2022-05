Store-Mitarbeiter werfen Apple Einschüchterung vor

Wie der „Business Insider“ unter Berufung auf Bloomberg berichtet, hätten die Mitarbeiter des Apple-Stores in der Cumberland Mall am 2. Juni darüber abstimmen sollen, ob sie von der Gewerkschaft Communications Workers of America (CWA) vertreten werden wollen oder nicht. Doch „wiederholte Verstöße“ des iPhone-Herstellers gegen den National Labour Relations Act hätten eine „freie und faire Wahl unmöglich gemacht“, so der Vorwurf der CWA. Die Abstimmung wurde deshalb abgesagt.