Über 10.000 Meter: Andreas Vojta erreicht EM-Limit

Andrea Vojta hat am Samstag beim Europacup in Pacé (Frankreich) das EM-Limit von 28:15 Minuten für die Titelkämpfe in München über 10.000 m klar unterboten. Der Niederösterreicher lief die Distanz in 28:06,88 Minuten und wurde damit 13. Der Sieg ging an den Franzosen Jimmy Gressier in 27:24,51 Minuten.