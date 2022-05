Perez-Patzer ebnet Leclerc Weg zur Monaco-Pole!

Vielleicht hätte der Pole-Setter Sergio Perez geheißen und nicht Charles Leclerc. Vielleicht wäre aber auch Carlos Sainz noch nach vorne geprescht. Vielleicht hätte auch Weltmeister Max Verstappen noch eine schnellste Runde aus dem Vollgas-Ärmel geschüttelt. Man weiß es nicht. Was man aber weiß, ist, dass Red-Bull-Mann Perez mit seinem Ausrutscher in der Portier-Kurve vor dem Tunnel das Qualifying für den Großen Preis in Monte Carlo zum Abbruch brachte - und Leclerc für das Rennen Startplatz 1 sicherte …