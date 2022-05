LIVE ab 16 Uhr: Wer schnappt sich die Monaco-Pole?

An die Zeiten des „echten“ Lokalmatadoren kam vor zig Tausenden Zuschauern auch der Hauptkonkurrent und Wahlmonegasse Max Verstappen nicht heran. Für Leclerc, der in der Formel 1 noch kein Rennen in seiner Heimat beenden konnte, war es der passende Auftakt für den Kampf um die in Monaco so wichtige Pole Position am Samstag (16 Uhr).