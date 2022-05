VWs Star-Wars-Buzz: Helle & dunkle Seite der Macht

ID.Buzz “Light Side Edition„

Basierend auf dem ID. Buzz ist die Farbe des unteren Teils der “Light Side Edition„ in Beige gehalten, inspiriert vom Farbton der Tunika von Obi-Wan Kenobi. Das glänzende Chrom im oberen Bereich verweist auf das Design von Raumschiffen und Droiden aus dem Star-Wars-Universum. Eine blaue Linie an der Seite, die sich bis zur Front des ID.Buzz in die Scheinwerfer und den Lichtstreifen fortsetzt, symbolisiert Obi-Wans blaues Lichtschwert.