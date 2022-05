Wimbledon will auf „Miss“ und „Mrs.“ verzichten

Die Organisatoren des Tennis-Turniers in Wimbledon wollen künftig in den Listen einstiger Siegerinnen nicht mehr den Zusatz Fräulein oder Frau benutzen. Nach einem entsprechenden Bericht der britischen Zeitung „Times“ hieß es in einer Stellungnahme, den Namen solle nicht mehr ein „Miss“ (Fräulein) oder „Mrs.“ (Frau) vorangestellt werden. Die Änderung soll demnach noch vor der kommenden Auflage des Rasen-Klassikers umgesetzt werden, die am 27. Juni in London beginnt.