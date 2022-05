Mit dem Geist von Kopenhagen zum Klassenerhalt

Erstmals wieder Abschied nehmen hieß es just bei der Heim-WM 1996 in Wien, das Drama wiederholte sich 2005 in Innsbruck nach dem 2:6 gegen Dänemark und - nach weiteren fünf Abstiegen zwischen 2007 und 2015 - zuletzt 2019 in Bratislava mit der Niederlage im Penaltyschießen gegen Italien.