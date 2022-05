Ab 20.30 Uhr LIVE: Hamburger SV vs. Hertha Berlin

Am heutigen Montagabend (20.30 Uhr, live auf sportkrone.at) entscheidet es sich: Steigt die Hertha aus Berlin in die Zweitklassigkeit ab und spielt der Hamburger SV in der kommenden Saison in der deutschen Bundesliga? Oder bleibt alles beim Alten? Mit sportkrone.at sind Sie im Live-Ticker HIER hautnah mit dabei!