„Kader wird für Rangnick-Fußball ausgelegt sein“

Schöttel meinte am Sonntagabend: „Wenn man Rangnick-Fußball sehen will, dann muss man natürlich auch die entsprechenden Spieler einberufen. Denn über allem steht die Qualifikationen für Endrunden und dort so weit wie möglich zu kommen.“ Die Spiele in der Nations League sollen deshalb genutzt werden, „um sich für die Qualifikation im kommenden Jahr aufzustellen“, so Schöttel. Deshalb wird der Kader ganz sicher in die Richtung Rangnick-Fußball ausgelegt sein.“