Rapid: Für Dummheit bezahlt

Hängende Köpfe bei Rapids Spielern. Einige sanken mit dem Schlusspfiff zu Boden. Fassungslosigkeit. Zögerlich ging es dann zu den mitgereisten Fans in die „Kurve“. Da mussten sich Kapitän Hofmann und Co. einiges anhören, skandierten die Anhänger sauer: „Wir sind Rapid und wer seid ihr?“ Am Donnerstag sieht man sich wieder ...