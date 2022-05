Zwei österreichische Teams für EM qualifiziert

Gleich zwei österreichische Volleyball-Nachwuchsteams haben sich für Europameisterschaften qualifiziert. Die U21 der Frauen ist von 12. bis 17. Juli in Cerignola und Andria (Italien) mit dabei, Siege beim Qualifikationsturnier in Steinbrunn gegen Färöer (3:0), Israel (3:1) und Bulgarien am Samstag (3:0) bescherten den Sieg in Gruppe D und das Finalticket. Die U22-Männer werden im selben Zeitraum im Juli in Tarnow in Polen antreten.