So schafft Ihr Bundesligaklub den Klassenerhalt

Ried, Hartberg, die Admira oder Altach - einer aus dem Quartett wird am Freitagabend den Gang in die 2. Liga antreten müssen. Vor der abschließenden Runde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga liegen die Vorarlberger (19 Punkte) zwar am Tabellenende, könnten sich mit einem Heimsieg über die WSG Tirol aber aus eigener Kraft retten. Hartberg (21) empfängt parallel die Rieder (21), die Admira (21) gastiert in Pasching beim LASK.