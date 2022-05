Aufatmen! David Alaba fit für den großen Hit

Das Fragezeichen, ob der Österreicher, der seit seinem verletzungsbedingten Pausen-Austausch im Hinspiel des Semifinales am 27. April bei Manchester City kein Spiel absolviert hat, am 28. Mai in Paris dabei sein kann, ist seit Dienstag sehr klein geworden: Der ÖFB-Star absolvierte das volle Training, meldete sich bei Real-Trainer Carlo Ancelotti zurück, er ist fit für den Hit. Freitag soll er am letzten Spieltag der Primera División gegen Betis Sevilla auch zum Einsatz kommen, ein wenig Matchpraxis sammeln.