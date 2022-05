Den Frühling in Südtirol genießen!

Südtiroler Wein

Wein wird in Südtirol schon seit sehr langer Zeit kultiviert und ist auch in aller Welt bekannt. Die Weinstraße verbindet 16 Orte und 70 Kellereien. Wo sich Norden und Süden treffen, vermischen sich Landschaften und Kulturen. Diese Vielfalt findet ihren Ausdruck nicht nur in der Natur und den Menschen, sondern auch in ihren Weinen: Die unterschiedlichen Lagen ermöglichen den Anbau vielfältiger Sorten. Dass Kunst und Weingenuss hierzulande zusammengehören, zeigt sich in der architektonischen Gestaltung vieler Weingüter, so auch in der Kellerei Bozen, wo aus dem Hang ein leuchtender Würfel zu wachsen scheint, dessen Fassade von verästelten Linien eines stilisierten Rebenblattes durchzogen ist. 20.000 m2 Produktionsanlagen sind überwiegend unter der Erde zu finden, hochmodern und erfüllen die Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. 40 verschiedene Etikette zieren das Sortiment, das vor Ort zu kaufen und zu verkosten ist. Auch Führungen werden angeboten.