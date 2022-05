Geniestreich von Klopp: Firma für Elfer beauftragt

„Wir arbeiten mit einer Firma zusammen - vier Jungs, ihr Name ist Neuro11; ich bin mit ihnen vor zwei Jahren in Kontakt gekommen, glaube ich, und habe davon erfahren. Einer von ihnen ist Neurowissenschaftler und er sagte: ‘Wir können Elfmeterschießen trainieren. Wirklich?‘ Ich sagte: ‘Klingt interessant, komm vorbei.‘ Wir haben uns kennengelernt und zusammengearbeitet“, verriet Klopp nach dem FA-Cup-Triumph und ergänzte: „Diese Trophäe ist natürlich auch für sie, so wie es der Carabao Cup war.“