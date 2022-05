Mit „Vollgas“ zur erneuerbaren Energie

Auch Wasserkraft stößt langsam aber doch an ihre ökologisch verträglichen Grenzen. Stellt sich also die Frage: Welche Technologien braucht es, damit wir weg von fossilen Energieträgern kommen? „Im Wesentlichen ist ein massiver Ausbau an Erneuerbaren Energien nur bei Photovoltaik, also Stromerzeugung mithilfe von Sonnenlicht, und Windkraft möglich“, konstatiert Drexel.