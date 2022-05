Ghost: Pompöses Heavy-Rock-Theater in Reinkultur

Platz eins in den österreichischen Albumcharts, respektable Streaming-Zahlen und ausufernde, detailverliebte Liveshows - die Schweden Ghost haben sich mitunter am Schnellsten vom Schock der Pandemie erholt und spielten in den USA mit Volbeat im Schnitt vor mehr als 10.000 Fans pro Abend. Auf ihrer lang ersehnten Headlining-Tour in Europa stockt der Motor ein bisschen, doch rund 3.000 Liebhaber von bombastischem Rock mit Pop-Appeal und Entertainment fanden am ersten Sommertag des Jahres den Weg in die Wiener Stadthalle. Dort heizte das kalifornische Ehepaar Alexandra und Zachary James aka Twin Temple mit ihrer „satanischen Orgie“, viel dunkler Magie und noch mehr Liebe zum Rock’n’Roll und dem Doo Wop der 50er-Jahre kräftig ein. Uncle Acid And The Dead Beats lieferten rauer und ursprünglicher, doch so richtig auf Touren kam die Menge natürlich mit Tobias Forge und seinen futuristisch maskierten Ghuls.