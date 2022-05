Bienenfreundliche Snacks zum Weltbienentag

Prominente Unterstützung durch Dominic Thiem

Für die leckeren Bio Apfel Chips und Bio Apfel Wedges werden nur Bio-Äpfel der Sorten Gala, Topaz, Arlet, Pinova und Golden Delicious verwendet. Der Unterschied zwischen Chips und Wedges ist im übrigen der Feuchtigkeitsgehalt - die Chips werden eher knusprig und die Wedges saftig. Der Snack für Zwischendurch entstand in Zusammenarbeit mit „BioBienenApfel“-Botschafter und Tennisstar Dominic Thiem, von dem auch das Design der Verpackung stammt. Erhältlich sind die Bio Apfel Chips und Bio Apfel Wedges ab sofort bei INTERSPAR und in ausgewählten EUROSPAR-Filialen in ganz Österreich.