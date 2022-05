Adeyemi vor Unterschrift: Geldregen für Salzburg

„Ich gehe davon aus, dass wir mit Karim in dieser Woche weiterkommen“, hatte Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Sonntag gesagt. Adeyemi, der in der österreichischen Bundesliga mit 19 Saisontoren auf den Titel des Torschützenkönigs zusteuert, soll bei Dortmund den Abgang von Stürmerstar Erling Haaland kompensieren. Der Norweger steht kurz vor einem Wechsel zum englischen Spitzenklub Manchester City.