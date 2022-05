Statt Ideen-Wettbewerb fliegen bei Grünen Hackeln

Mitglieder entscheiden

Wie sagte es doch der eingangs erwähnte Landessprecher Altenweisl in so typisch grüner Manier: „Bei uns wird die Spitze nicht einfach abgesegnet, sondern die Mitglieder können sich darüber im Vorfeld ein Bild machen und dann in einer echten Wahl abstimmen. Das unterscheidet uns wohltuend von allen anderen Parteien.“ Auf gewisse Art und Weise, vor allem die Möglichkeit des sich ein Bild machens betreffend, hat er tatsächlich recht.