Leclerc: „Wir müssen den Job zu Ende bringen!“

Topspeed soll helfen

Aber die „rote Göttin“ muss sich im fünften Saisonrennen vor den „Bullen“ in Acht nehmen. Max Verstappen, der nach den Hydraulik-Problemen am Freitag, lag vor der letzten Runde noch auf Pole-Kurs war, baute in Kurve vier einen kleinen Fehler ein, die Zeit war weg. Am Ende Platz drei. „Ich bin insgesamt zufrieden, es ist eine Strecke, die nicht leicht zu lernen ist. Aber ich denke, mit unserem Topspeed haben wir eine Chance“, meinte der Titelverteidiger, der vor seinem Red-Bull-Teamkollegen ins Rennen gehen wird. „Wir sind auf den Geraden um acht km/h schneller als der Ferrari. Also besteht die berechtigte Hoffnung für ein Überholmanöver“, zwinkerte Sportchef Helmut Marko.