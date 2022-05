Ab 15.30 Uhr: Deutsche Bundesliga-Konferenz LIVE

Im Rennen um Europacup-Plätze kann Bayer Leverkusen mit einem Sieg gegen TSG Hoffenheim das Ticket für die Champions League holen. Sonst könnte es in der letzten Runde am nächsten Samstag zu einem direkten Duell mit dem viertplatzierten SC Freiburg. Auch RB Leipzig, der 1. FC Köln und Union Berlin sind noch im Rennen um Plätze in den drei Europacup-Bewerben.