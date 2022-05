Bitcoin-Ausverkauf nach Sturz vorerst gestoppt

Der jüngste Ausverkauf bei Bitcoin ist vorerst gestoppt. Am Freitag notiert die älteste und bekannteste Kryptowährung kaum verändert bei 36.448 Dollar (34.489 Euro), nachdem sie am Donnerstagabend in der Spitze um mehr als zehn Prozent gefallen war. Für die Cyber-Devise Ethereum geht es auch zum Wochenschluss bergab, sie verliert 0,4 Prozent auf 2745 Dollar.