Netflix-Doku „Drive to Survive“ wird verlängert

Kritik vom Weltmeister

Es gibt aber auch Kritik an der Machart von „Drive to Survive“. So wurde den Produzenten vorgeworfen, Situationen zu übertreiben und Rivalitäten zu erfinden, die es nicht gibt. Weltmeister Max Verstappen stellte sich deshalb zuletzt nicht mehr für Interviews und Einblicke zur Verfügung, der Niederländer nahm nicht an der vierten Staffel teil. „Ich bin kein Freund des Dramas, ich will Fakten und Dinge, die wirklich passieren“, sagte der Red-Bull-Pilot.