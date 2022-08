JBL Flip 6 im Test: Klein, aber auch oho?

Mit Blick auf die Datenblätter der beiden Lautsprecher lässt sich dies zunächst gar nicht so leicht beantworten. Denn in puncto Gewicht (550 vs. 540 Gramm) und Abmessungen (17,8 x 6,8 x 7,2 vs. 18 x 7,4 x 6,9 Zentimeter) sowie dem dynamischen Frequenzgang (63 Hz - 20k Hz vs. 65 Hz - 20k Hz) weichen die Bluetooth-Speaker nur minimal voneinander ab, die Kapazität des verbauten Akkus (4800 mAh) bleibt indes unverändert und damit auch die Laufzeit von bis zu zwölf Stunden.