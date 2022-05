Neue microSD-Karte zeichnet 16 Jahre am Stück auf

„Von CCTV bis hin zu Türklingelkameras steigt der Bedarf an langlebigen und leistungsstarken Videoüberwachungslösungen weiter an, und die ‘PRO Endurance‘ wurde entwickelt, um diesen Bedarf zu decken“, so KyuYoung Lee, Vizepräsident der Speichersparte bei Samsung, in einer Mitteilung.