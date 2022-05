Nordkorea feuerte Rakete in Richtung Meer ab

Warnsignal an Südkoreas neuen Präsidenten?

Südkoreanische Kommentatoren schlossen nicht aus, dass der jüngste Test eine Art Warnsignal an den neu gewählten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol sein könne. Yoon, der die Annäherungspolitik der jetzigen Regierung gegenüber Pjöngjang scharf kritisiert hatte, tritt bald sein Amt an. Das Übergangsteam um Yoon verurteilte den Test als „schwerwiegende Provokation“, die den Frieden in der Region bedrohe.