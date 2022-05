Ancelotti schreibt Geschichte - Prohaska schwärmt

Schon kurz nach dem Schlusspfiff gegen Espanyol Barcelona und dem damit verbundenen Titel feierten Reals Spieler Carlo Ancelotti, warfen ihn in die Luft und gratulierten ihm damit zu seiner außergewöhnlichen Leistung. Als erster Trainer wurde er in sämtlichen fünf großen Ligen Meister. 2004 in Italien mit Milan, 2010 in England mit Chelsea, 2013 in Frankreich mit Paris, 2017 in Deutschland mit Bayern, jetzt auch in Spanien. Dazu kommen auch drei Champions-League-Titel. Eine unvergleichliche Karriere.