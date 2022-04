Split-Dalmatien: „Gibt keinen besseren Urlaubsort“

4 UNESCO-Weltkulturerbestätten und atemberaubender Skywalk

Trotz all dieser modernen Maßnahmen, sei Split-Dalmatien aber „definitiv eine kulturelle Region - wir haben vier UNESCO-Stätten hier von insgesamt acht in ganz Kroatien“, so Stella. Was Urlauber nicht verpassen dürfen? Den Diokletianspalast, die Altstadt von Trogir, die griechischen Felder in Stari Grad auf der Insel Hvar, und auch die Grabsteine ​​im Hinterland.