Ab 21 Uhr: West Ham - Frankfurt, Leipzig - Rangers

42 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Cup will sich Eintracht zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte den Traum von einem Endspiel in einem internationalen Klub-Wettbewerb erfüllen. Vor drei Jahren scheiterten die damals von Adi Hütter gecoachten Hessen in London in der Vorschlussrunde im Elfmeterschießen am späteren Sieger Chelsea, Hinteregger verschoss dabei in der Entscheidung. Dieses Mal soll Englands Hauptstadt nicht End- sondern Durchgangsstation auf dem Weg ins Finale am 18. Mai in Sevilla sein.