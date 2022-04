Knaller! Muss Hinteregger die Eintracht verlassen?

Doch auch sportlich gesehen gilt Hinteregger nicht als unantastbar - denn so stark er vor allem in den Highlight-Spielen im Europacup auftritt, so schwankend werden seine Leistungen bisweilen bei den Brot-und-Butter-Spielen in Deutschlands Liga gesehen. Freilich: Im Bundesliga-Alltag ist der Österreicher bei Weitem nicht der einzige Eintracht-Akteur, der schlechtere Auftritte „einstreut“.