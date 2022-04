Pep geht nieder - er ahnt, was jetzt kommt ...

Die 55. Spielminute, City führt bereits mit 3:1. Auf der linken Außenbahn setzt Real zum schnellen Konter an. Flügelstürmer Vinicius Junior lässt City-Gegenspieler Fernandinho mit einer Körpertäuschung geschmeidig ins Leere sausen, zündet noch in der eigenen Hälfte den Turbo und braust jetzt mit vollem Karacho Richtung Tor. City-Trainer Pep Guardiola? Dem schwant Böses. Und kann seine Sorge nicht verhüllen, wie ein Fan-Video auf Twitter dokumentiert. Gleich nachdem sein Spieler Fernandinho ins Leere düste, greift sich Pep besorgt an den Kopf, er geht regelrecht nieder, er sinkt auf die Knie und ahnt offenbar ganz genau, was jetzt kommt: