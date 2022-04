Ab 21 Uhr LIVE: Manchester City gegen Real Madrid

Real Madrid will nach Titelverteidiger Chelsea mit Manchester City den nächsten englischen Topklub in der Champions League in die Knie zwingen. Die Motivation der fast schon als Meister feststehenden Spanier ist groß, gilt es doch Revanche zu nehmen für das Out im Achtelfinale 2020. Im Semifinal-Hinspiel im City of Manchester Stadium wartet heute aber eine harte Aufgabe. Die „Citizens“ sind dort 19 Europacup-Spiele unbesiegt. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei!