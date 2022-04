Jeder zehnte Spendeneuro kommt aus Testamenten

2021 wurden 80 Millionen per Testament gespendet

Möchte man etwa die Zukunft über seinen Tod hinaus mitgestalten oder gemeinnützige Einrichtungen weiterhin unterstützen, so steht die Möglichkeit einer Nachlass-Spende zur Verfügung. Und geht es nach aktuellen Zahlen des Fundraising Verband Austria, machen immer mehr Österreicher Gebrauch davon. 2021 etwa entfielen 80 Millionen der insgesamt mehr als 800 Millionen an wohltätige Organisationen gespendeten Gelder auf Testamentsspenden.