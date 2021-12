Testamentsspende: Nach dem Leben weiter wirken

Und das, was ihr im Leben besonders wichtig war, unterstützt die Künstlerin auch über den Tod hinaus: In ihrem Testament vermachte Marianne Kopatz ihr Haus in Bad Aussee, wo sie mit ihren geliebten Tieren, vor allem ihrem Hund „Timmi“ lebte, an Vier Pfoten. „Wir sind sehr dankbar und können damit Tieren in Not helfen“, so Annabella Priester von Vier Pfoten, die mit der Schauspielerin bis zu ihrem Tod in Kontakt war.